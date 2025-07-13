نفت الفنانة المصرية حلا شيحة، التصريحات المنسوبة إليها بشأن وصفها فترة زواجها من الداعية معز مسعود بأصعب فترة في حياتها، مؤكدة أن تلك التصريحات عارية تماماً من الصحة.

وخرجت حلا شيحة للرد على تلك التصريحات المنسوبة إليها، مشيرة إلى أنه لا بد أن يتحرى الجميع الدقة في نقل حديثها دون وضع كلام خاطئ.

وكتبت حلا شيحة منشوراً عبر خاصية «ستورى» على حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام»، قائلة: «مش عارفة إيه الكلام ده ومين اللي نشره على لساني؟! ياريت اللي يكتب خبر يتحرى الدقة كويس قبل ما يكتب أي حاجة عني.. أنا مقلتش الكلام ده نهائي».

وفي وقت سابق، كشفت حلا عبر مقطع فيديو على قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب» تفاصيل مؤلمة عن فترة طلاقها الثانية، مؤكدة أنها مرت بحالة نفسية صعبة بعد الانفصال.

وقالت حلا شيحة: «لما لبست الحجاب المرة اللي فاتت مكنتش عارفة أكمل فيه، لأني مريت بلخبطة كبيرة بعد الجواز والطلاق. كنت فاكرة إن الزيجة دي هتكون عون ليّ لحياة أحسن، لكن لما اكتشفت إن كل ده مش مضبوط، حسيت بصدمة كبيرة».