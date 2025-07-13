أكدت الفنانة السعودية رنا جبران، التي قدمت شخصية «سهام» بمسلسل «أمي»، تلقيها نص العمل قبل عام ونصف، ثم توقّف الأمر، ليعود لاحقاً ويُعرض عليها مجدداً، وهو ما اعتبرته «رسالة كونية» دفعتها لقبول الدور، خصوصاً لما يحمله من توعية اجتماعية عميقة.

وقالت في تصريحات إعلامية «أنا أعشق الأدوار الهادفة، التي تقدم رسالة للمجتمع، وهذا هو جوهر الفن الحقيقي».

وأوضحت الرسائل التي أرادت إيصالها بدور «سهام»، ومنها عدم الحكم على الأشخاص من الظاهر، وضرورة تلقي العلاج النفسي، بجانب أهمية أن تكون المرأة مستقلة تملك مستقبلاً قبل الزواج، فضلاً عن خطورة التعلق العاطفي غير الواعي، وأضرار التعاطي ونتائجه الكارثية، وحدود الصبر والتحمّل.

وتصف رنا مشاركتها في مسلسل «أمي» بالنقلة النوعية في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن أصداء العمل فاقت التوقعات، وساهمت في توسيع قاعدتها الجماهيرية لتشمل مختلف الفئات العمرية من المملكة ودول الخليج والعالم العربي.