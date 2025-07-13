بطريقة مميزة روج الفنان الإماراتي حسين الجسمي لألبومه الجديد، وكشف من خلال حسابه الشخصي على «إنستغرام»، طريقة طرحه للألبوم والذي من المقرر أن يصدره بالتدريج على مراحل، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره.

وأكد الجسمي، الذي طرح آخر البوم له عام 2010، بأن ألبومه الجديد «في وقت قياسي» سيُطرح بأسلوب مرحلي، من خلال تقديم «حكايتين كل أسبوع» طوال فصل الصيف 2025، على أن تبدأ أول الإصدارات الألبوم غداً الاثنين.

ويُفتتح الألبوم بأغنيتين، الأولى تتضمن كلمات كتبها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، ومن ألحان الملحن السعودي ياسر بوعلي، أما الأغنية الثانية فكتب كلماتها الشاعر المصري تامر حسين، بينما لحّنها حسين الجسمي بنفسه.

ويتعاون حسين الجسمي في ألبومه الجديد «في وقت قياسي»، مع مجموعة من الشعراء والملحنين المعروفين، في تركيبة فنية تسعى لتقديم تنوّع موسيقي متوازن.