كشفت المطربة المصرية آمال ماهر، «فيديو كليب» أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «خبر عاجل»، من ألبومها الجديد المرتقب، إذ ظهرت مرتدية فستان زفاف أخيراً، دون كشف التفاصيل وسط تساؤلات الجمهور.

وشاركت آمال جمهورها عبر حساباتها الرسمية مقطعًا ترويجيًا من الأغنية، ظهرت خلاله وهي تستعد لحفل زفاف، مرتدية فستان الزفاف وسط أجواء مليئة بالبهجة، بينما كتبت على الفيديو قائلة: «خبر عاجل.. خلال أيام».

ويأتي ذلك تأكيدًا للخبر الذي نشرته «عكاظ» أخيرًا، حول سر ظهور آمال ماهر بفستان زفاف في أحدث ظهور، حينها خمّن البعض بدخولها القفص الذهبي خلال الفترة المقبلة.

وتواصلت صحيفة «عكاظ» مع مصدر مقرب للفنانة آمال ماهر، وكشف حينها حقيقة الأمر بعد ظهورها بفستان زفاف، وأكد أنها خضعت لجلسة تصوير أخيراً، وسبب ظهورها بفستان زفاف هو صورة من «كليب» تقوم بتصويره من ألبومها الجديد، إذ تظهر كعروس داخل أحداث الكليب وسيكون مفاجأة للجمهور.

وعلى جانب آخر، تألقت آمال ماهر في حفلها الذي أقيم أمس السبت رفقة المطرب اللبناني وليد توفيق، ضمن حفلات الصيف 2025 في منطقة الساحل الشمالي.

وقدمت آمال ماهر عددًا كبيرًا من الأغاني، أبرزها: «عندي صاحبة، أتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك»، كما قدمت عددًا من أغاني العندليب عبدالحليم حافظ، والسيدة أم كلثوم.