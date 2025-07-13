كشف الفنان المصري هاني رمزي، سبب غيابه عن تقديم أعمال فنية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه يرفض الكثير من الأعمال لعدم وجود سيناريو يشجعه لتقديم عمل جيد للجمهور.

وقال هاني رمزي خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية، إن سبب غيابه الطويل عن الجمهور عدم رغبته في تقديم عمل ليس جيداً فينزعج منه الجمهور، خصوصًا بعد فترة طويلة من ابتعاده عن تقديم أعمال فنية كثيفة.

وأوضح رمزي: «مرّ وقت طويل على غيابي، مش عايز أعمل حاجة تزعل الناس، عايز ألاقي الحاجة الحلوة اللي أرجع للناس بيها، ولسه ملقتش الورق اللي يخليني أرجع تاني لكن قريب إن شاء الله».

وأضاف: «أنا من زمان جدًّا عايش حياتي الشخصية، ومش عايز الفن والنجومية يأثروا عليها، عايز أعيش حياتي زي الناس وأبقى وسطهم، من غير ما أتجمل أو أعمل حساب لأي حاجة، وفي حاجات مش بعرف أخد فيها حريتي وسط الناس».

أعمال هاني رمزي



وكان هاني رمزي قد شارك في موسم دراما رمضان عام 2022، ضيفَ شرف في مسلسل «العائدون»، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال ومن بطولة أمير كرارة، وحقق رد فعل واسع وقت عرضه.

وفي السينما كان آخر أعماله فيلم «200 جنيه»، الذي طرح في السينمات عام 2021، والعمل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين، وشارك في العمل كل من إسعاد يونس، مي سليم، أحمد صلاح السعدني، أحمد السقا، أحمد أدم، أحمد رزق، وآخرون.