أكد الفنان المصري محمد هنيدي في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عدم صحة ما تردد أخيراً بشأن خضوعه لعملية جراحية بالمعدة، مشدداً على أنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية.

وأعرب هنيدي عن استيائه من الشائعات التي تطاله بين الحين والآخر، قائلاً: «حرام عليكم.. كفاية إشاعات وتقلقوا الجمهور وكل حبايبي».

وفي سياق آخر، أوضح أنه حالياً يطّلع على عدد من السيناريوهات المسرحية، بهدف تقديم عرض مسرحي جديد يُعرض في السعودية ومصر، لكنه لم يحسم اختياره للنص النهائي.

ويستعد هنيدي أيضاً لعرض أحدث أفلامه «الجواهرجي»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول جواهرجي يواجه مشكلات بسبب تصرفات زوجته غير المتوقعة. ويشاركه البطولة عدد من النجوم، أبرزهم: منى زكي، لبلبة، أحمد السعدني، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

يُذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية كان مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، الذي عرض في موسم رمضان 2025، وشارك فيه نخبة من الفنانين منهم: محمود حافظ، صبري فواز، نهى عابدين، وليد فواز، جيهان خليل، وخالد أنور، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز.