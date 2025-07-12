أعادت الفنانة أحلام الشامسي الجدل حول طبيعة علاقة الفنانة الكويتية شجون الهاجري والكاتب الكويتي فهد العليوة، اللذين طالما أثيرت التكهنات عن زواجهما سرّاً.

أحلام تفاعلت مع القصة الجديدة التي بدأها الكاتب فهد العليوة بمنشور عبر حسابه على الانستغرام يتضمن بوحاً عاطفياً تجاه امرأة لم يحدد اسمها، ما جعل المتابعين يوجهون سهم البوصلة إلى الفنانة شجون الهاجري، زاعمين أنها هي المقصودة خصوصاً بعد تفاعلها مع منشور العليوة بعبارة: «سري المكنون»، التي اعتبرها المتابعون اعترافاً صريحاً من الهاجري بأنها المقصودة برسالة العليوة.

«إذا ما زوجتهم لبعض ما أكون أحلام»

الفنانة أحلام الشامسي كسرت الصمت، وأشعلت ردود الفعل، مؤكدة ما ذهب إليه المتابعون عندما أعادت نشر المنشور وقطعت على نفسها وعداً صريحاً بالتدخل من واقع مكانتها الفنية والاجتماعية لوضع حدٍّ لهذا الجدل بزفاف رسمي، وكتبت أحلام: «إذا ما زوجتهم لبعض ما أكون أحلام».

رد الفنانة أحلام أشعل موجة من ردود الفعل في وسائل التواصل، وتفاعلت الكاتبة الدكتورة وفاء الرشيد متمنية للفنانة شجون الهاجري السعادة، وكتبت: «الله يجزاك خير... تستاهل من يحبها ويفرحها».

وتفاعل أحد المتابعين بمعرف يحمل اسم «ناصر Nasser» قائلاً: «كفو والله يا أم فاهد تقولين وتطولين، سباقه للخير دائماً والله يجعل ما تنوين به وما تقومين به في موازين أعمالك.. بارك الله فيك وفي وقتك وجهدك و صحتك ومالك وقلبك الكبير الذي وصل نبضه لجميع محبيك».

الإعلامية نجلاء الحربي ردت على بعض منتقدي أحلام حول دخولها على خط الجدل في موضوع الهاجري والعليوة، وكتبت: «اختيارات الفنانة أحلام الشخصية، سواء رغبت في تزويج شجون أو غيرها، تبقى شأنًا خاصًا لا يحق لأحد التدخل فيه أو انتقاده. هي إنسانة قبل أن تكون فنانة، ومن حقها أن تعبّر عن آرائها ومشاعرها بالطريقة التي تراها مناسبة، طالما لم تسيء لأحد. الغريب أن البعض ينتقد لمجرد الانتقاد، وكأن كل تصرف لفنان ناجح يُستدعي هجومًا. خلّونا نترفع شوي عن التدخل في النوايا، ونترك للناس حريتهم في التعبير».

زواج شجون والعليوة بين النفي والإثبات

يذكر أن علاقة شجون الهاجري بالكاتب والإعلامي فهد العليوة كانت محل نقاش المتابعين منذ أكثر من ست سنوات، ويزعم الكثير من المتابعين بأنهما مرتبطان بزواج سري، يؤكده وجودهما إلى جانب بعضهما في كثير من المناسبات، ومنها ظهورهما في حفل للفنان عبدالمجيد عبدالله وهما يوثقان تفاعلهما بالغناء والإشارة لبعضهما بالتزامن مع أداء عبدالمجيد، لأغنيته الشهيرة «يا بعدهم كلهم»، لكن الكاتب العليوة، نفى قبل 5 سنوات زواجه من الفنانة شجون الهاجري، مؤكداً أن شجون بالنسبة له مثل شقيقته. وقال العليوة، خلال حوار متلفز، إنه لم يتحدث معها في أمر زواجهما حتى الآن، مضيفا: «يمكن هذا عشان علاقتنا القوية وأنا أعرف شجون من 2007 وعلاقتي بشجون إخوان فعلًا وصرحت في مرة إني تمنيت خطبة شجون مرة في 2009 ولم يحدث نصيب وصار في كلام من وقتها».

وكان الإعلامي الكويتي أعلن من قبل أنه تقدم لخطبة الهاجري ولكنها رفضت، مؤكدًا أنها لو وافقت سيتزوجها على الفور.

وفي الأزمة الأخيرة التي عاشتها شجون الهاجري إثر توقيفها بتهمة ضبطها وبحوزتها مواد مخدِّرة، خرج فهد العليوة ليطمئن الجمهور، ونشر العليوة صورة له مع شجون وأرفقها برسائل دعم وجدانية على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال من خلالها: «شجون بخير.. بنتكم بخير.. بمحبتكم ودعمكم وفزعتكم ودعاكم».

وتابع: «شجون بخير لأن ما عمرها ضرت أحد.. بخير لأنها تعرف تحب بس ما تعرف تكره.. شجون بخير لأنها بشر.. مثلها مثلكم.. ممكن تضعف.. ممكن تخطي.. ممكن تزل.. لكنها تعرف شلون تصير قوية».

أجواء روحانية

يذكر أن شجون الهاجري ظهرت قبل أيام قليلة ومعها الفنانة فاطمة الصفي في مشهد مؤثر لامس قلوب المتابعين، وهما تؤديان مناسك العمرة سويّاً في الحرم المكي الشريف، وسط أجواء روحانية طغت على المشهد وتحوّلت سريعاً إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقد تم تداول صور ومقاطع فيديو توثق ظهورهما وهما ترتديان العباءة والحجاب، بينما تسيران في رحاب المسجد الحرام.

شجون الهاجري نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطعاً من زيارتها للبيت الحرام، أرفقته بدعاء مؤثر قالت فيه: «زرنا بيتك يا الله بقلوب مقبلة.. تقبل سعينا واغسل ذنوبنا»