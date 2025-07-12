خرج المطرب المصري محمد فؤاد للرد على شائعات وفاته التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أسبوع من حفل زفاف ابنته «بسملة»، وذلك على هامش حفله في الساحل الشمالي.

وقال محمد فؤاد على هامش مشاركته في إحياء حفل افتتاح المسرح الروماني بمنطقة الساحل الشمالي إنه تفاجأ بخروج شائعات حول وفاته بعد ثاني يوم من زفاف ابنته، معلقاً على تلك الشائعة ساخراً: «في واحد كتب ده ملحقش يفرح ببنته بسملة يا عيني وتاني يوم الفرح مات طب كنت تستنى 3 أيام حتى».

كما أعرب فؤاد عن سعادته بمشاركة الجمهور له حفل زفاف ابنته برسائلهم الطيبة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: «لما بيبقى عندي فرح بحس إن مصر كلها معايا ومع ولادي، ومش بحب اعمل حاجة تضايقكم وبقول إنكم عمام وخالات بسملة بنتي، ومتشكر للكلام الحلو اللي كتبتوه».

وكان محمد فؤاد قد احتفل بزفاف ابنته خلال الأيام الماضية بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وتفاعل الجمهور حول مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وفؤاد يحتضن ابنته فى لحظات مؤثرة على أغنية «معاك من أول يوم».

وفي سياق مختلف، يعيش محمد فؤاد حالة من الانتعاشة الفنية خلال الفترة الحالية، حيث أوشك على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد، إضافة إلى تحضيراته لإحياء حفلات فنية جديدة.

ويُعد الألبوم عودة قوية لفؤاد إلى الساحة الغنائية بعد فترة غياب، حيث يضم مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمع بين الطابع الرومانسي والدرامي.