تحت رعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسن المجيري تحتفي الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بافتتاح معرض «المُهمل» للفنان مشعل العمري، وذلك مساء الاثنين 14 يوليو 2025، في صالة عبدالحليم رضوي بمقر الجمعية.

ويقدّم الفنان مشعل العمري في هذا المعرض تجربة فنية مغايرة، تقوم على تحويل المهمل والتالف من المواد الصناعية إلى أعمال تشكيلية نابضة بالروح والمعنى. يقول العمري عن تجربته: «للفنّان عين ترى ما لا يراه سواه؛ عينٌ تلتقط الجمال في قلب التالف والمهمل، وتعيد إليه الحياة والمعنى». ويضيف: «ما يظنه الناس بقايا لا قيمة لها، هو بالنسبة لي مادة خام ثمينة أستنطقها فنياً لأعيد تدويرها في لوحات ومجسّمات».

تقوم تجربة العمري على بعدين: بيئي وفني. فمن جهة، يهدف إلى تقليل النفايات الصناعية الضارة من خلال جمعها من الشوارع والورش ومخلفات الإنشاءات؛ ومن جهة أخرى يعمل على إعادة توظيفها فنياً في سياق يحمل رسالة بيئية وإنسانية تتجاوز الجمال الظاهري.

انطلقت شرارة هذه التجربة من لحظات المشي المسائي للفنان، حيث كانت عيناه تتوقفان عند قطع البلاستيك والحديد والأنابيب المهملة على الأرض، فيجمعها ليحولها لاحقاً إلى تكوينات تشكيلية ذات طابع رمزي وجمالي. ويصف العمري هذه اللحظة الفنية بأنها «نشوة وسُكر جميل يستولي على الفنان»، لتتحول القطع المنسية إلى أعمال تبهر وتثير التأمل.

معرض «المُهمل» ليس فقط عرضاً تشكيلياً، بل هو دعوة للتفكر في قيمة الأشياء ما بعد الاستعمال، وفي قدرة الفن على إعادة تعريف ما نعتقد أنه فقد قيمته، ليصبح أكثر غنى وإلهاماً.