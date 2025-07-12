كشف الفنان المصري أحمد سعد، مفاجأة جديدة لجمهوره، إذ يقوم بتسجيل أغنيته الجديدة «حبيبي ياه ياه» ضمن أغنيات ألبومه الجديد «بيستهبل»، بمشاركة مغنيَي الراب مروان موسى وعفرتو.

وشارك أحمد سعد صورًا من كواليس تسجيل الأغنية سادتها أجواء المرح بينه وبين مروان موسى وعفرتو؛ إذ يشاركانه الأغنية الجديدة، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني الجديدة التى اختارها أحمد سعد بعناية، إذ يقدم ألوانًا موسيقية مختلفة في الألبوم الجديد.

وعلى جانب آخر، يستعد أحمد سعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة خلال الصيف 2025، إضافة إلى طرح ألبومه الغنائي الجديد خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، تحدث أحمد سعد، أخيراً، عن ألبومه الجديد في أحد البرامج التلفزيونية، إذ أكد أنه سيقسّم الألبوم إلى جزءين الأول: يشمل تلك الأغاني «بيستهبل، أخويا، مكسرات، بطة، وتاني»، بينما يضم الجزء الثاني «شفتشي، اتك اتك، حبيبي ياه ياه، اتحسدنا، وبلونة».

بينما يقدّم ألبوم «بيستهبل» باقة من الأغاني التي يقدمها سعد بأساليب موسيقية متنوعة وغير تقليدية، في محاولة منه لتطوير مشروعه الفني والخروج عن المألوف.

ويعد ألبوم «حبيبنا»، آخر ألبومات أحمد سعد، الذي صدر في يناير الماضي، حيث ضم 9 أغنيات قدم من خلالها تجربة فنية مختلفة، بمزيج من الإحساس الشعبي والتجريب الموسيقي المختلف.