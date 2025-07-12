كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، إصابتها بكسر في ساقها بشكل مفاجئ، دون الكشف عن أسباب الإصابة، مما أثار قلق متابعيها وجمهورها على تطورات حالتها الصحية.

ظهرت غادة عبدالرازق على كرسي متحرك، وساقها مغطاة بالجبس، وذلك خلال قضائها عطلتها الصيفية في منطقة الساحل الشمالي بالقاهرة.

نشرت غادة عبدالرازق مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلّقت عليه قائلة: «يوميات غادة في الساحل.. أول أسبوع! ربنا يستر على باقي الشهر».

وانهالت التعليقات على منشورها من محبيها وزملائها في الوسط الفني أبرزهم الفنانة إلهام شاهين متمنين لها الشفاء العاجل، وسط تساؤلات عن مدى تأثير الإصابة على نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن اتهمت غادة عبدالرازق وابنتها أخيراً من شركة عالمية لحجز الفنادق والسيارات في باريس، وعدم سداد 50 ألف يورو نظير خدمات قدمت لهما خلال فترة إقامتهما في فرنسا.

ومن جانب آخر، شاركت غادة عبدالرازق ضيفةَ شرف في فيلم «أحمد وأحمد» بطولة الفنان المصري أحمد السقا والفنان المصري أحمد فهمي، الذي يعرض حالياً في السينمات، وحقق إيرادات مرتفعة فور طرحه.