في مشهد مؤثر لامس قلوب المتابعين، ظهرت الفنانتان الكويتيتان شجون الهاجري وفاطمة الصفي وهما تؤديان مناسك العمرة سوياً في الحرم المكي الشريف، وسط أجواء روحانية طغت على المشهد وتحوّلت سريعاً إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقد تم تداول صور ومقاطع فيديو توثق ظهورهما وهما ترتديان العباءة والحجاب، بينما تسيران في رحاب المسجد الحرام.

شجون الهاجري نشرت عبر حسابها على إنستغرام مقطعاً من زيارتها للبيت الحرام، أرفقته بدعاء مؤثر قالت فيه: «زرنا بيتك يا الله بقلوب مقبلة.. تقبل سعينا واغسل ذنوبنا»، في حين شاركت فاطمة الصفي عبر حسابها على سناب شات دعاءً مماثلاً وكتبت: «الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تردنا خائبين».

هذا الظهور الروحاني للفنانتين لقي تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث أعرب كثيرون عن سعادتهم بالمشهد الذي يعكس نقاء النية وصفاء القلوب، كما امتلأت التعليقات بالدعاء لهما بالقبول والتوفيق.

يأتي ذلك في وقت حساس، لاسيما للفنانة شجون التي مرت أخيرا بعدد من الأزمات، كان آخرها توقيفها بتهمة حيازة مواد مخدرة، حيث اعتبرها كثير من المتابعين «بداية جديدة» ونقطة تحوّل في حياتها.