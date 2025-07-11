كشف تقرير الطب الشرعي الصادر عن مكتب الفحص الطبي في مقاطعة بينيلاس بولاية فلوريدا، أن الممثل الأسترالي جوليان ماكماهون، الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي «Nip/Tuck» و«Charmed»، توفي بسبب ورم خبيث في الرئة ناتج عن سرطان الرأس والرقبة المنتشر.

وفقًا لتقرير مكتب الفحص الطبي في مقاطعة بينيلاس، توفي ماكماهون نتيجة مضاعفات سرطان الرأس والرقبة الذي انتشر إلى الرئتين، ما أدى إلى ورم خبيث في الرئة كسبب مباشر للوفاة.، وأعلنت زوجته كيلي بانياغوا، في بيان صدر في 4 يوليو، أن زوجها «توفي بسلام هذا الأسبوع بعد جهد شجاع للتغلب على السرطان»، معربة عن رغبتها في الخصوصية لعائلتها خلال فترة الحداد.





وتوفي ماكماهون، البالغ من العمر 56 عامًا، في 2 يوليو في كليرووتر، فلوريدا، بعد معركة خاصة مع المرض، وأثار خبر وفاته موجة من الحزن بين زملائه ومعجبيه، حيث أشاد نجوم مثل أليسا ميلانو ونيكولاس كيدج بموهبته وكاريزمته. وكان ماكماهون قد ظهر لآخر مرة على السجادة الحمراء في مارس الماضي، خلال مهرجان SXSW في تكساس، حيث بدا نحيفًا أثناء الترويج لفيلمه «The Surfer» إلى جانب نيكولاس كيدج.

وجوليان ماكماهون، المولود في سيدني، أستراليا، في 27 يوليو 1968، هو ابن رئيس الوزراء الأسترالي السابق السير ويليام ماكماهون، بدأ مسيرته الفنية كنموذج أزياء قبل أن ينتقل إلى التمثيل، حيث ظهر في مسلسلات أسترالية مثل «Home and Away» و«The Power, The Passion»، وحقق شهرة عالمية بدوره كـ«كول تيرنر»، الشيطان نصف البشري، في مسلسل «Charmed» ثم كـ«دكتور كريستيان تروي»، الجراح التجميلي المتعجرف في «Nip/Tuck»، والذي أكسبه ترشيحًا لجائزة غولدن غلوب عام 2005.





وكانت آخر أدواره في مسلسل «The Residence» على نتفليكس، حيث لعب دور رئيس وزراء أستراليا، في إشارة رمزية إلى إرث والده السياسي، كما شارك في فيلم «The Surfer» عام 2024، حيث أشاد نيكولاس كيدج بأدائه، واصفًا إياه بأنه «أحد أكثر الأشخاص موهبة» الذين عمل معهم.