تألق المطرب المصري عمرو دياب، في حفل فني كبير ضمن حفلات الغنائية هذا الصيف، الذي أقُيم مساء أمس (الخميس)، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025.

قدم عمرودياب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد «ابتدينا» في مفاجأة كبرى لجمهور جدة لأول مرة على المسرح، حيث غني كل من «خطفوني، شايف قمر، ماليش بديل، يا بخته».







وتفاعل الجمهور في حفل عمرو دياب، وردّد كلمات أغاني ألبومه الجديد بحماس، رغم أنه يقدمها لأول مرة، في مشهد عكس الشعبية الضخمة التي حققها الألبوم منذ طرحه قبل أيام، وانتشاره الواسع على المنصات.

وغنى الهضبة عمرو دياب إلى جانب جديد أعماله باقة من أنجح أغانيه القديمة التي شكلت جزءًا من ذاكرة الجمهور العربي، منها«يا أنا يا لا، لو اتساب، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، يا بخته، الحوت، وغلاوتك».







وظهر عمرو دياب في كامل لياقته الفنية، بتفاعل مستمر مع الجمهور، وتعليقات جميلة بين الأغاني، جعلت الحضور يشعر أنهم جزء من الليلة، لا مجرد متفرجين.

ومن ناحية أخرى، دخل ألبوم «ابتدينا» لـ عمرو دياب قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس، حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد، الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد «Reinstrado 2.0» والذي يحتل المركز السادس.



