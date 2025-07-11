أثارت المطربة المصرية آمال ماهر، جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها وهي مرتدية فستان زفاف أبيض، ما دفع البعض لتخمين دخولها القفص الذهبي خلال الفترة القادمة، وأنها كانت تتكتم على الخبر.

وتواصلت صحيفة عكاظ من مصدر مقرب لافنانة آمال ماهر، وكشف حقيقة الأمر بعد ظهورها بفستان زفاف، وأكد المصدر أن كل ما يُقال حول دخولها القفص الذهبي عارٍ تماماً من الصحة وليس هناك نية لهذا الأمر بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن آمال ماهر خضعت لجلسة تصوير بالفترة الماضية وظهورها بفستان زفاف صورة من كليب تقوم بتصويره من ألبومها الجديد «حاجة غير» والمقرر طرحه قريباً، حيث تظهر كعروس داخل أحداث الكليب وسيكون مفاجأة للجمهور.

ومن جانبها، لم تخرج آمال ماهر حتى الآن بتعليق على الأمر، وتكشف تفاصيل ظهورها بفستان الزفاف، وانهالت العديد من تعليقات الجمهور على صورها، متمنين لها السعادة في حياتها المهنية والشخصية.

وعلى جانب آخر، تستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي لصيف 2025 يوم 12 يوليو الجاري في منطقة الساحل الشمالي، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الجديد، إلى جانب باقة من أشهر أعمالها القديمة التي يعشقها جمهورها.