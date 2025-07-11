أفادت وسائل إعلام لبنانية، خلال الساعات الماضية، بأن السلطات اللبنانية لم تستخرج تصريحاً للمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لدخولها مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، لتسجل أغنية جديدة من المفترض أن تقدمها مع الفنان اللبناني فضل شاكر، الذي يقيم هناك.

ووصلت شيرين منذ أيام إلى لبنان، استعداداً لتسجيل أغنيتها الجديد التي تحمل عنوان «حدوتة» مع المطرب اللبناني فضل شاكر، ومن المقرر أن تكون كلمات ولحن الأغنية من جمانة جمال وتوزيع حسام صعبي، ليبقى السؤال هل سيتم خروج كليب فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب إلى النور؟.

وتواصلت صحيفة عكاظ مع مصدر مقرب من الفنان اللبناني فضل شاكر، حيث أكد أن ليس هناك أزمة في منع دخول شيرين عبد الوهاب كما يشاع ويتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل ما في الأمر أنه لا بد من وجود تدقيق في الإجراءات خاصة بأن هذا معسكر ولا يسمح بالدخول فيه إلا بالأولية من أقارب الدرجة الأولى.

وأشار المصدر إلى أن من المعروف في دخول المعسكر بأن أي زيارة من أشخاص ليسوا من الدرجة الأولى يكون هناك عدة إجراءات مكثفة وتدقيق في الأمر، مؤكداً بأنه لم يمر ساعات قليلة وتم حل أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب ودخلت المخيم بشكل طبيعي.

وعن كواليس تسجيل الأغنية، قال المصدر، ما زال هناك تحضيرات في الأغنية وسيتم تغيير بعض الكلمات ومن ثم تسجيلها في المخيم وستخرج إلى النور قريباً.

وفي عام 2004، قدم فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب سوياً أغنية العام الجديد، وحققت حينها نجاحاً واسعاً.

ويعد مخيم «عين الحلوة» من المخيمات المقيد لسكانه من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين، وللعاملين في منظمات الأمم المتحدة، ويتطلب دخوله لغير هؤلاء، موافقات أمنية من الجهات المعنية في لبنان بهدف حفظ السّلم الأهلي في المخيم.