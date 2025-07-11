قضت محكمة الطفل بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، بحبس نجل الفنان المصري محمد رمضان لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادٍ شهير.

وشهدت الجلسة الماضية حضور محمد رمضان داخل قاعة المحكمة لمساندة نجله، بينما تغيب الأخير عن المثول أمام هيئة المحكمة، في حين حضرت والدة الطفل المعتدى عليه، وقدمت هيئة الدفاع وثيقة رسمية تفيد بالتصالح بين الطرفين أثناء نظر المعارضة على قرار الإيداع.

وفي سياق آخر، أعلن محمد رمضان، أخيراً، انتهاء الخلاف مع أسرة الطفل التي اتُهم نجله بالتعدي عليه، إذ نشر الفنان صورة من جلسة الصلح بحضور أسرة الطفل عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب محمد رمضان: «كل اللي فات إشاعات، علي ابني وعمر اخوات، وتم الصلح في أجواء عائلية، والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والأخوة دائماً، وربنا يحفظ لكم عمر ويحفظ لي علي واخواته».

وتعود الواقعة إلى بلاغ قدّمته مديرة شركة إعلانات ضد نجل رمضان، بعد مشادة بينه وبين نجلها تطورت إلى اعتداء تسبب في إصابة الأخير بكدمات في الوجه.