حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور جنازة المخرج المصري سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم (الخميس) عن عمر ناهز الـ 49 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم شييع الجنازة من أحد المساجد الكبرى بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة.





نجوم الفن في جنازة سامح عبد العزيز

وشهدت جنازة سامح عبد العزيز، حضور عدد كبير من نجوم الفن كان على رأسهم طليقته المطربة المصرية روبي ووالدة ابنته «طيبة»، إلى جانب عدد من الفنانين، وخيم الحزن على ملامح محمد هنيدي، أحمد حلمي، وريهام حجاج، وسهر الصايغ، علاء مرسي، نسرين آمين وغيرهم من الفنانين.





كما حضر كل من الفنانة عفاف مصطفى، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة عبير صبري، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، والمنتج أحمد السبكي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.





بينما حرصت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكرى، على المشاركة في جنازة المخرج سامح عبد العزيز، وذلك رغم إصابتها في القدم، والتي لم تمنعها من التواجد في وداع زميلها الراحل.





واستقرت أسرة الراحل على إقامة العزاء يوم غدٍ الجمعة 11 يوليو عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني.





ونقل سامح عبد العزيز في أيامه الأخيرة إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر بعد شعوره بآلام حادة في الظهر، وتبين إصابته بعدوى فايروسية في الدم، تسببت في ارتفاع شديد بنسبة السكر، ما استدعى دخوله العناية المركزة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.



