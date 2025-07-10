يستعد الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله لإحياء حفل غنائي في الكويت 25 سبتمبر القادم على مسرح قاعة «الأرينا كويت» بمجمع «360».

وأعلنت شركة «روتانا» عن الحفل من خلال منشور عبر حسابها الرسمي «روتانا لايف» بمنصة «إكس»، جاء فيه: «حي من عاكس اتجاه الريح وجابش، الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله يحضر بين أهله ومحبيه في الكويت 25 سبتمبر، أرينا الكويت، خلوكم جاهزين، تطرح التذاكر قريبا». وأرفقت المنشور بمقطع فيديو قصير تضمن اسم عبدالمجيد وتاريخ ومكان الحفل، وهو ما قابله المتابعون بالتعبير عن سعادتهم لعودة فنانهم المفضل إلى الكويت والاستماع بأغانيه الجميلة.