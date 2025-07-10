تخوض الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «المحامية»، الذي يعد أول عمل سعودي من نوعه يستعرض الصراع المعقد بين الواجب القانوني والمشاعر الإنسانية.

وتصدرت النجمة لبنى عبد العزيز، الملصق الدعائي للعمل، والذي نشرته منصة «شاهد» عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام»، حيث ظهرت منفردة ممسكة بكلاكيت التصوير، في لقطة رمزية تعكس تصدرها للمشهد الدرامي بكل قوة وحضور.

وجاء التعليق المرفق بملصق المسلسل محملًا في مضمونه برسالة حماسية جاء فيها «بدأنا رحلة التصوير.. حتشوفوا قصة ما راح تنسوها»، ما يعكس الطابع الإنساني المشوّق الذي يحمله العمل، والذي يفتح نافذة جديدة على القضايا القانونية من زاوية عاطفية عميقة.

المسلسل من إخراج جاسم المهنا، وتأليف نورة العمري، ويشارك في بطولته إلى جانب لبنى عبد العزيز كل من: محمد القس، عبدالرحمن بن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، وهاشم نجدي.