أعلنت شركة مركز الفنون إيقاف عرض مسرحية «سيف العرب»، واستبدالها بالمسرحية الشهيرة «باي باي لندن»، بناءً على رغبة وزير الإعلام الكويتي، وحرصاً على المصلحة العامة والوضع الجيوسياسي الحساس في المنطقة.

وجاء في البيان الذي نشرته الشركة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «تتقدم شركة مركز الفنون إلى جمهورها الكريم بأصدق عبارات الاعتذار والتقدير، وذلك نظراً لإلغاء عرض مسرحية سيف العرب، والذي يأتي بناءً على رغبة وزير الإعلام، وحرصاً على المصلحة العليا والوضع الجيوسياسي، فإننا نعلن عن إيقاف العمل واستبداله بمسرحية باي باي لندن».

كما أكدت الشركة في بيانها إعادة قيمة التذاكر للجمهور بالكامل، مشيرة الى فتح شباك تذاكر عرض «باي باي لندن» قريباً عبر منصة «Eventat»، في إطار حرصها على تقديم أفضل تجربة لجمهورها.

القرار لاقى ترحيباً واسعاً على منصة إكس، حيث عبّر العديد من المتابعين عن ارتياحهم، معتبرين أن إعادة عرض «سيف العرب» قد لا تكون مناسبة في هذا التوقيت.