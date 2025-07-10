أكد المنتج المصري أحمد بدوي اتخاذ إجراءات قانونية وتحريك بلاغات ضد مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي نسبت له تصريحات كاذبة، وكانت بغرض الإضرار والتشهير به.

و أصدر محامي المنتج أحمد بدوي بياناً أشار من خلاله إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي تستخدم اسمه في تصريحات كاذبة ومعلومات غير صحيحة.

وتعرض بدوي لحملة تشويه من خلال بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت تصريحات ومعلومات كاذبة ونسبتها إليه.

وبدأ المنتج أحمد بدوي مشواره الفني عام 2000 مدير إنتاج ومنتجاً فنياً ومشرفاً عاماً على الإنتاج، وشارك في عدة أفلام سينمائية في مشواره الفني أبرزها: «ليلة البيبي دول، وعصابة الدكتور عمر»، كما ساهم في إنتاج العديد من الأعمال، مثل أفلام: «الفيل الأزرق بجزءيه، كيرة والجن، تراب الماس».