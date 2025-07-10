أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري أشرف زكي وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز، عن عمر يناهز 49 عاما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أدت إلى نقله لغرفة الرعاية المركزة.

وكشف أشرف زكي موعد تشييع جنازة المخرج سامح عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»: «رحيل المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصراً بمسجد الشرطة زايد».

والمخرج سامح عبد العزيز من مواليد 18 سبتمبر 1976، تخرج من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما، بدأ مشواره كمخرج برامج، ثم تحوّل إلى الإخراج السينمائي، حيث تزوّج من الفنانة روبي عام 2014، وأنجب منها طفلة، وتم الانفصال في فبراير 2017.

وقدم المخرج سامح عبد العزيز العديد من الأعمال المميزة في مشواره الفني الطويل، ومن أبرز أعماله: «أسد وأربع قطط، الفرح، صرخة نملة، تيتة رهيبة، أحلام الفتى الطايش، حسن طيارة، حد سامع حاجة، تتح، حلاوة روح، الليلة الكبيرة، حملة فريزر، أبو شنب، خير وبركة، سوق الجمعة، تماسيح النيل».

كما أخرج العديد من الأعمال الدرامية، التي تركت بصمة خاصة في عالم الدراما، أبرزها: «مسلسل خيانة عهد، مسلسل يوتيرن»، وآخر أعماله الدرامية مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، من بطولة محمد هنيدي، الذي عُرض خلال موسم رمضان 2025.

ويعد فيلم «الدشاش» آخر أعماله السينمائية الذي حقق نجاحاً واسعاً وقت عرضه بدور العرض، والعمل من بطولة محمد سعد، إلى جانب كل من: زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، خالد الصاوي، مريم الجندي ونسرين أمين.