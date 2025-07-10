كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مشيرة إلى تلقيها العلاج وفي مرحلة التعافي حالياً.

ونشرت بسمة مقطع فيديو لها داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكتبت قائلة: «شكراً وزير الصحة الملف أتطور بس عاوزين كل مستشفيات مصر كده عشان السياحة العلاجية وشعب مصر وأنا عارفه أننا نقدر».

وانهالت العديد من تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالدعاء لها بالشفاء العاجل وخروجها من تلك الأزمة الصحية بشكل سريع.