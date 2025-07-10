أعلن المطرب محمود الليثي وفاة المطرب الشعبي محمد عواد صباح اليوم (الخميس)، وذلك بشكل مفاجئ وصادم لجمهوره وزملائه في الوسط الفني بمصر.

وكتب محمود الليثي خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخ والزميل محمد عواد فى ذمة الله. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا رب. فضلاً وليس أمراً نسألكم الدعاء»، وتفاعل عدد كبير من محبي الراحل مع خبر وفاته وقاموا بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشفت مصادر مقربة من محمد عواد أن رحيله جاء نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناجمة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب ذاته الذي أودى بحياة المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر أخيراً.

ومن المفترض أن تقام صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم (الخميس) من المسجد الكبير بمدينة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، وسيتم دفن الجثمان في مقابر العائلة.

وكان آخر ظهور لمحمد عواد خلال الأيام الماضية في عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر، وظهر وهو في حالة صحية جيدة دون أن يعاني من أي مشكلات صحية أو تبدو عليه علامات المرض.