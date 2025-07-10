يواجه الدويتو المرتقب بين الفنان اللبناني فضل شاكر والمصرية شيرين عبدالوهاب عقبة كبيرة تقف أمام إنهائه بعد أن مُنعت شيرين من دخول مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، حيث يُقيم فضل، لتسجيل أغنيتهما الجديدة «حدوتة» وتصوير مشاهد الكليب.

وأفادت معلومات بأن مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية القاضي «فادي عقيقي»، رفض منح شيرين إذناً لدخول المخيم، الواقع قرب مدينة صيدا، رغم تقدّم فريقها بطلب رسمي لذلك.

وكشفت مصادر بأن شيرين وصلت إلى بيروت منذ 5 أيام لتسجيل الأغنية وتصوير مشاهد مشتركة بينها وبين فضل في استوديو واحد ضمن مقر إقامته في المخيم، إلا أن غياب الموافقة الأمنية عطّل تنفيذ الخطوة الأخيرة من المشروع.

الأغنية المنتظرة من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وإخراج محمود رمزي، وكان من المخطط أن يُطرح العمل نهاية يوليو الجاري 2025.

ويخضع دخول مخيم عين الحلوة لإجراءات أمنية دقيقة، خصوصاً لغير المُقيمين فيه من اللبنانيين والفلسطينيين، كما أن العاملين في منظمات الأمم المتحدة يحتاجون لموافقات رسمية.