أعلن الفنان المصري تامر حسني تأجيل موعد إصدار ألبومه الجديد «لينا ميعاد»، الذي كان مقرراً طرحه يوم الخميس 10 يوليو، ليصدر يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، نتيجة تعطل خدمات الإنترنت في مصر على خلفية حريق سنترال رمسيس.

وأوضح تامر حسني في بيان رسمي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الشركة المسؤولة عن توزيع الألبوم أبلغته بعدم إمكانية إطلاقه في الموعد المحدد، نظراً لعدم استقرار شبكة الإنترنت، مما سيؤثر على وصول المحتوى إلى الجمهور داخل مصر.

وقال البيان: «لأسباب خارجة عن إرادتنا وبسبب مشكلة الإنترنت في مصر، أبلغتني الشركة المسؤولة عن إصدار وتوزيع الألبوم أنه لا يمكن إصداره غداً.. وتم ترحيل الموعد إلى يوم الثلاثاء 15 يوليو».

ويُعد الألبوم الجديد من أبرز الأعمال المنتظرة للنجم تامر حسني، الذي يواصل حصد النجاحات بعد تصدّر فيلمه الأخير «ريستارت» إيرادات شباك التذاكر في مصر، متخطياً حاجز 80 مليون جنيه.

فيلم «ريستارت» يشاركه في بطولته كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وميدو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ويُعد هذا التأجيل الفني من التداعيات المباشرة لحريق سنترال رمسيس، الذي أثّر بشكل واسع على خدمات الاتصالات والإنترنت في مختلف أنحاء مصر.