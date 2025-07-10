عبّر الفنان المصري أحمد السقا عن استيائه من الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها تحوّلت من وسيلة للتواصل والتثقيف إلى منصة لفضح الناس وكشف خصوصياتهم.

وقال السقا في تصريح لبرنامج "ET بالعربي": «السوشال ميديا كان من المفترض أن تكون نعمة، لكنها استُخدمت في التشهير والإساءة وكشف الستر. الغرب صدّرها لنا لأنه يدرك أننا سنسيء استخدامها».

وعلّق السقا على الجدل الذي أثير أخيراً حوله في مواقع التواصل بقوله: «أنا رجل أتوكّل على الله، لا أضع خططا للمستقبل. أنام مطمئنا، وأستيقظ بفضل الله غنيا بما كتبه لي».

ويأتي التصريح بعد تصدّر اسم السقا محركات البحث، إثر الجدل المثار حول طليقته الإعلامية مها الصغير، بعد اتهامها بنسبة أعمال فنية إلى نفسها خلال ظهورها في أحد البرامج.

ويعرض حاليا للنجم أحمد السقا فيلم «أحمد وأحمد» بدور العرض المصرية، في إطار أكشن كوميدي، ويشاركه البطولة أحمد فهمي، إلى جانب جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، محمد لطفي، علي صبحي، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة عبدالرازق وطارق لطفي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.