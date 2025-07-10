أعلنت الفنانة ياسمين رئيس انتهاء تصوير فيلمها الجديد «ماما وبابا»، الذي يجمعها بالنجم محمد عبد الرحمن «توتا»، في تجربة كوميدية اجتماعية من المنتظر طرحها قريباً في دور العرض.

وشاركت ياسمين رئيس مجموعة صور من كواليس التصوير عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، معلقة برسالة تشويقية زادت من ترقب الجمهور لموعد عرض الفيلم، دون الكشف عن تفاصيل الحبكة.

فيلم «ماما وبابا» من تأليف محمد صادق، وإخراج أحمد القيعي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين بجانب الثنائي الرئيسي.

وتواصل ياسمين رئيس حالياً تصوير فيلمها الجديد «الست لما»، إلى جانب يسرا، درة، انتصار، ودنيا سامي، في عمل اجتماعي يناقش قضايا المرأة بأسلوب خفيف، من تأليف كيرو أيمن، وإخراج خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جدول مزدحم لياسمين، التي تألقت في رمضان الماضي بمسلسلي «منتهي الصلاحية» و«جودر 2»، وحققت من خلالهما تفاعلاً جماهيرياً كبيراً.

يُذكر أن آخر أعمالها السينمائية كان فيلم «الهنا اللي أنا فيه»، الذي شاركها بطولته دينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز، ومريم الجندي، في إطار اجتماعي كوميدي من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.