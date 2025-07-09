طرحت الشركة المنتجة الإعلان الرسمي لفيلم «درويش» من بطولة النجم عمرو يوسف، تمهيدا لطرحه في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس، وفي جميع أنحاء الوطن العربي يوم 28 أغسطس 2025، وسط حالة من الترقب بين جمهور الأكشن والكوميديا.

ويُقدّم الفيلم تجربة سينمائية مختلفة، تمزج بين الإثارة والكوميديا والحب والخيانة والعلاقات الإنسانية المعقدة، ضمن إطار درامي تشويقي يدفع المشاهد للتساؤل: من هو البطل الحقيقي؟

تدور أحداث الفيلم في أجواء الأربعينات، حول شخصية محتال يدخل في دوامة من المخاطر والخداع والمشاعر المتضاربة، ليجد نفسه في رحلة غير متوقعة نحو التحول والبطولة.

ويُعد الفيلم التعاون الثاني هذا العام بين عمرو يوسف ودينا الشربيني بعد فيلم «شقو» الذي عرض في 2024، فيما يُشارك في البطولة أيضا كل من: تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، أحمد عبد الوهاب، إلى جانب ظهور خاص لعدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد كضيف شرف.

فيلم «درويش» من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم صيف 2025 لما يحمله من طابع مختلف وجرعة عالية من التشويق والمفاجآت.