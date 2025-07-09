يستعد النجم أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «بيستهبل» خلال الأيام القليلة القادمة، الذي يقدمه هذا الصيف بأسلوب موسيقي مختلف وأفكار غير تقليدية، في خطوة وصفها بأنها مفاجأة الموسم.

وكشف سعد عن بوستر الألبوم، إذ ظهر بإطلالة غير مألوفة تعكس التغيير في الشكل والمحتوى، مشيراً إلى أن الألبوم يضم 10 أغنيات مقسمة إلى «وجهين»، يحمل كل منهما طابعاً فنياً مميزاً.

وضم «الوجه الأول» أغنيات: بيستهبل، أخويا، مكسرات، بطة، تاني، فيما جاء «الوجه الآخر» بأغنيات: شفتشي، اتك اتك، حبيبي ياه ياه، اتحسدنا، بلونة.

وأوضح سعد أن كل أغنية تحمل فكرة ولوناً موسيقياً خاصاً بها، إذ عمل خلال الشهور الماضية على تنفيذ الألبوم بأسلوب إنتاجي مختلف يضيف إلى مسيرته الفنية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها أخيراً.

ويتزامن طرح الألبوم مع جدول حفلات مزدحم في عدد من الدول العربية، من بينها مصر والسعودية والإمارات.

وكان سعد قد تعرض أخيراً لحادث سير أثناء تجربته سيارته الجديدة، إلا أنه طمأن جمهوره عبر حسابه على «إنستغرام» قائلاً: «لله ما أعطى ولله ما أخذ.. كنت بجرب العربية ورايح أركب النمر، لكن حصل حادث.. الحمد لله أنا وزوجتي وأولادي بخير».

ويُنتظر أن يشكل ألبوم «بيستهبل» محطة جديدة في مشوار أحمد سعد الفني، خصوصاً مع اختياراته الجريئة شكلاً ومضموناً.