كشفت فرقة فناير المغربية في تصريح خاص لـ«عكاظ» عن مفاجآت الحفل المنتظر الذي سيجمعها لأول مرة على المسرح مع النجم سعد لمجرد، والمقرر إقامته يوم 12 يوليو 2025 في منتجع مازاغان السياحي بالمغرب.

وأكد الفنان محسن تيزاف، عضو الفرقة، أن الحفل سيكون استثنائيا، ويشكل عودة قوية لسعد لمجرد بعد غياب طويل عن إحياء الحفلات في المغرب، لافتا إلى أن الجمهور على موعد مع مفاجآت لم يسبق تقديمها من قبل.

وأوضح تيزاف أن الحفل سيشهد الأداء الحي الأول لأغنيتهما المشتركة «آسف حبيبي»، التي حققت منذ طرحها عام 2020 أكثر من 112 مليون مشاهدة على يوتيوب، إلى جانب تقديم أعمال جديدة على المسرح.

ويعد هذا اللقاء الفني المرتقب محطة مهمة في مسيرة سعد لمجرد، الذي يستعد للعودة إلى جمهوره المغربي بعد انقطاع دام سنوات بسبب قضيته الشهيرة في فرنسا عام 2016.