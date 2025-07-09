في أجواء مشبعة بالحركة والضحك، طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم «الشاطر»، تمهيدا لطرحه في دور العرض المصرية يوم 16 يوليو، وفي صالات السينما الخليجية والعالمية بدءا من 31 يوليو الجاري.

ويظهر في البرومو الفنان أمير كرارة في دور «دوبلير» محترف يؤدي مشاهد الأكشن الخطرة بدلا من النجوم، بينما تقدم هنا الزاهد شخصية فتاة سيرك تخوض معه مغامرة مليئة بالمواقف الكوميدية والمطاردات.

البرومو كشف أيضا عن صراع مشوّق بين كرارة، ومصطفى غريب، وهنا الزاهد، في مشاهد يسيطر عليها مزيج من الكوميديا والسرعة والإثارة. وتشارك في الفيلم نخبة من ضيوف الشرف، أبرزهم: خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومعتز التوني، ومحمد عبدالرحمن توتا.

الفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته إلى جانب كرارة والزاهد، كل من عادل كرم، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد وغيرهم.

يُذكر أن آخر أعمال أمير كرارة السينمائية كان فيلم «البعبع» في 2023، بينما يُعرض حاليا لهنا الزاهد فيلم «ريستارت» مع النجم تامر حسني.