تواجه الإعلامية المصرية مها الصغير، أزمة جديدة تتعلق بتقليد حقائب عالمية من ماركات مختلفة ضمن خط إنتاجها للحقائب اليدوية «Maha Al Sagheer Designs»، وذلك بعد أيام من ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، واعترافها بـ«سرقة» لوحات فنية لفنانين أجانب.



وخلال الساعات الماضية، لم تتوقف التساؤلات عند حدود اللوحات، إذ امتدت لتطال علامتها التجارية «Maha al Sagheer Designs» الخاصة بتصميم الحقائب اليدوية.

ونشرت مواقع عدة مراجعات بسيطة تطابق العديد من تصاميم الحقائب مع نماذج عالمية، ما أثار جدلاً حول مصداقية مشاريع مها الفنية والتجارية.

بدورها، حذفت مها الصغير صفحة البراند الخاص بها على «إنستغرام» وكذلك الموقع الرسمي، إلا أنها عادت لاحقاً وفتحتها.

والصفحة التي يتابعها حوالى 19 ألف متابع، تحتوي على عدد من تصاميم الحقائب، وصور للإعلامية المصرية.

وواجهت الإعلامية المصرية في الأيام الماضية، اتهامات من 3 فنانين، هم الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين بسرقة أعمالهم الفنية خلال ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي».