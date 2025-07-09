الفنانة المصرية أنغام.
الفنانة المصرية أنغام.
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تدشن الفنانة المصرية أنغام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «العلمين الجديدة»، بحفل غنائي ضخم يُقام في 18 يوليو الجاري، في «U-ARENA»، وسط المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

أُتيحت تذاكر الحفل عبر منصة «تذكرتي» الإلكترونية، وتنوعت فئات الحضور لتناسب شرائح مختلفة من الجمهور، وتبدأ الأسعار من 1,000 جنيه لفئة «الوقوف» (Standing)، وتصل إلى 150 ألف جنيه لفئة «Lounge» التي تتيح حضور 8 أشخاص.

ويشترط المنظمون على الحضور الالتزام بعدد من التعليمات، أبرزها منع إدخال الأطعمة والمشروبات، وعدم إمكانية استبدال أو استرجاع التذاكر. كما يقتصر دخول الحفل على من يبلغون 12 عاماً فأكثر، بشرط الحصول على تذكرة كاملة لكل فرد.

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