رحلت، صباح اليوم الأربعاء، أيقونة المسرح العراقي الفنانة إقبال نعيم، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني، حظيت خلالها بجماهيرية كبيرة في العراق.

أثرت إقبال نعيم، المكتبة الفنية بالعديد من الأعمال، وعملت مع عددٍ من الفرق المسرحية العراقية المحلية، كالمسرح الفني الحديث والشعبي، قبل دخولها إلى الفرقة الوطنية للتمثيل، فضلًا عن إخراجها العديد من المسرحيات حازت من خلالها على جوائز مهمة أثناء تمثيلها للعراق، سواء في المهرجانات المحلية والعربية والدولية.

وحصلت إقبال نعيم، على جائزة أفضل ممثلة عن مسرحية «الرهن» من المركز العراقي للمسرح في العام 1985، وجائزة أفضل ممثل دور ثاني عن مسرحية «ألف أمنية وأمنية» عام 1987، وجائزة أفضل عمل متكامل عن مسرحية «ترنيمة الكرسي الهزاز» في مهرجان قرطاج المسرحي عام 1987، وجائزة أفضل إخراج وتمثيل وأزياء عن مسرحية «الريشة الذهبية» في مهرجان مسرح الطفل الأردني عام 2002.

كما عملت مع أفضل وأهم المخرجين العراقيين، أبرزهم عوني كرومي، وصلاح القصب، وعزيز خيون، وفاضل خليل، وقدّمت العديد من الأعمال المسرحية، منها «خيط البريسم»، «في أعالي الحب»، «سيدرا»، و«هيروسترات»، كما شاركت في عددٍ من الأفلام، منها «حب في بغداد»، و«ستة على ستة»، فضلًا عن مشاركتها في العديد من الأعمال الدرامية في التلفزيون والإذاعة.