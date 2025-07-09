أعرب الفنان المصري أحمد السقا عن سعادته بالجمهور السعودي كونهم ذواقين للفن المصرى، مشيراً إلى أن السوق السعودي أصبح جيدا للغاية للفن والفنانين.

جاء ذلك خلال احتفال السقا وأحمد فهمي بالعرض الخاص لفيلم أحمد، وأحمد في الرياض، بحضور المنتج أحمد بدوي، والفنانة جيهان الشماشرجي، وكوكبة من الصحافة والفنانين. وتدور أحداث فيلم أحمد وأحمد في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع «أحمد» إلى جانبه من أجل ملازمته. تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على «أحمد» مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن. فيلم «أحمد وأحمد» من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق.