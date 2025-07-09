في تطور جديد لأزمة الإعلامية المصرية مها الصغير، حذفت قناة ON البرومو الرسمي لبرنامج «كلام كبار»، الذي كان من المقرر أن تقدمه الصغير ويعرض على الشاشة قريبًا، وذلك على خلفية جدل نسب لوحات فنية لنفسها، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي».

وكانت مها الصغير في إجازة مسبقة هذا الأسبوع قبل تصوير برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المعروض على قناة CBC، ولم تظهر في الحلقات الأخيرة بسبب الإجازة، وليس كرد فعل مباشر على الأزمة كما أشيع.

وكشف مصدر مقرّب من مها الصغير أنها قررت الابتعاد عن الظهور الإعلامي في الوقت الحالي حتى تهدأ الأجواء، مشيرًا إلى إغلاقها جميع هواتفها، ورفضها الرد على أي تواصل في الفترة الحالية.

وأصدرت مها الصغير بيان اعتذار رسمي، أعربت فيه عن أسفها الشديد لما حدث، واعترافها بالخطأ في نسب اللوحة لنفسها، مؤكدة أن مرورها بظروف شخصية صعبة لا يبرر ما قامت به.