وجّهت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي رسالة للبنان واللبنانيين، خلال حفلها الأخير الذي يحمل عنوان «بيروت ست الدنيا» ضمن افتتاح حفلات مهرجانات أعياد بيروت 2025، وسط حضور مميز من الجمهور والعديد من الشخصيات العامة والرسمية.

وقالت ماجدة الرومي على المسرح كلمات مؤثرة ودعما إلى لبنان وشعبها بالتزامن مع حملها العلم اللبناني: «يا 100 مرحبا بالعهد الجديد ياللي ملا قلوبنا أمل، ومين منا إحنا اللبنانيين جميعاً مش بحاجة إلى أمل.. هالعهد أملنا لنوصل لراحة بالنا وسلام عادل ونوصل لبر الأمان اللي حلمنا بيه سنين».

كما ردت ماجدة الرومي على بعض الانتقادات التي واجهتها بعد كلمتها على المسرح في حفل مهرجان موازين أخيرا، وقالت: «عندي كلمة صغيري، أشكر كل حدا كتب عني كل كلمة حلوة من نهار غنيت عم بحلم إلى اليوم».

وتابعت:«بشكر كل حدا كتب عني كلمة حلوة، كل حدا نقدني نقد لاذع، كل حدا شتمني وقدام ربنا وضميري عاهدت ربنا إني أكون رسالة حب للبنان وشعبها وجيشها، أنا من الحلو والمر ومن الدمعة والبسمة تعلمت كيف أصير إنسان».

ورفعت ماجدة الرومي العلم اللبناني وقامت بتقبيله، وسط تفاعل كبير من الحضور في حفلها الذي تحول من ليلة في حب الحياة إلى مظاهرة تقدير وامتنان بليلة في حب بيروت.

وقدمت ماجدة الرومي في الحفل العديد من الأغاني المميزة والشهيرة لها على المسرح، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور، وعلى رأسها أغنيتها الجديدة «قول يا قلبي»، وأغنية «بلا ولا أي كلام»، بالإضافة إلى العديد من الأغاني القديمة.