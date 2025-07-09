يستعد المطرب المصري حسام حبيب، لإحياء أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، في ليلة ينتظرها عشاق الطرب الرومانسي تحت شعار «أحاسيس»، وسط مشاركة 6 فنانين من نجوم الغناء العربي.

وأعرب حسام حبيب، عن بالغ سعادته بتلك المناسبة، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، حيث قال: «جمهور السعودية الغالي، وتحديدًا أهلي وناسي في جدة، مبسوط إني هكون معاكم في أول حفلة ليا بالمملكة العربية السعودية، البلد الطيب والجمهور اللي كل ما أقابله بحس أنهم عيلتي».

ومن المقرر أن يحيي حسام حبيب أول حفل له في السعودية، مساء الخميس 18 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جدة.

ويقدم حسام حبيب مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية الناجحة، إلى جانب غنائه مجموعة من الأغاني الجديدة من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

وطرح حسام حبيب أخيراً، أغنية «سيبتك»، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد لصيف 2025، عبر قناته الرسمية على منصة «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى الرقمية، وتحمل توقيع الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه.