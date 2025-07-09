كشف المطرب المصري تامر حسني، موعد طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «لينا ميعاد»، المقرر طرحه غداً الخميس الموافق 10 يوليو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.وكتب تامر حسني، منشوراً عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «أخيراً بعد مجهود سنين الماستر أهوه تم تسليمه لهاني عزيز الأخ الغالي المحترم والمنسق العام لإصدار الألبوم».وتابع تامر حسني: «انتظروا ألبوم لينا ميعاد إن شاء الله غداً الخميس الموافق 10 يوليو يارب أكرم».*أعمال تامر حسني السينمائية *ويأتي الألبوم تزامنًا مع مشاركة تامر حسني في الموسم السينمائي الحالي بفيلم «ريستارت»، الذي يحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر.ودارت أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر، النجمة هنا الزاهد، ومحمد ثروت، وعصام السقا، بجانب مشاركة فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور،توانا الجوهري، وأحمد حسام ميدو.الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويتناول بشكل درامي ساخر تأثير انقطاع الإنترنت على حياة الناس، ودعوة للاستعداد لأي طوارئ رقمية مستقبلية.