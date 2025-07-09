أصدرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بياناً صحفياً، ترد من خلاله على اتهامها بالنصب من إحدى الشركات العالمية لحجز الفنادق والسيارات في باريس، مطالبة بضرورة تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار.وجاء نص البيان كالتالي: «تهيب الفنانة غادة عبدالرازق بكافة الصحفيين المحترمين تحري الدقة والحقيقة في نشر الأخبار التى لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا تستند لأي حقائق أو أحكام قضائية وهى مجرد ادعاءات باطلة ليس لها دليل سوى أقوال أناس مغرضة راغبة في الشهرة وكذلك تشويه صورتها امام جمهورها التي تجله وتقدره وتحترمه».وأضاف البيان: «وإزاء الأخبار المتواضعة التى من شأنها الإضرار بها كفنانة مصرية لها قيمتها وحرصا منها على مساحة الود والاحترام لكافة الصحفيين، لذلك نرجو عدم نشر أخبار تشير إلى الفنانة دون دليل أو تداول اي اخبار خاصة بها».وتابع البيان: «وعليه فقد تم تكليف مكتب المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بنشر اخبار تتعلق بالفنانة سواء داخل مصر أو في فرنسا دون مستند أو دليل مع خالص تحياتي لكافة السادة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي».يذكر أن غادة عبدالرازق وابنتها اتهمتا أخيراً بالنصب من شركة عالمية لحجز الفنادق والسيارات في باريس، وعدم سداد 50 ألف يورو نظير خدمات قدمت لهما خلال فترة إقامتهما في فرنسا.