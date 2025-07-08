أثارت الفنانة المصرية آمال ماهر، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي ترتدي فستان زفاف ما فتح الباب أمام التساؤلات والتخمينات الكثيرة حول سبب ارتدائها فستان الزفاف.

وتداولت صورة فستان زفاف آمال ماهر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما جعل البعض يُخمن دخولها قصة القفص الذهبي وزواجها عن قريب، والبعض الآخر أشار أنه بوستر ترويجي لألبومها الجديد.

من جانبها لم تعلق آمال ماهر على الأمر، وتكشف تفاصيل ظهورها بـ فستان الزفاف، هل هو ترويج لعمل فني جديد أم لدخول القفص الذهبي قريباً؟

وانتهت آمال ماهر، أخيراً، من اللمسات الأخيرة لطرح ألبومها الجديد، وذلك بعد فترة طويلة من ابتعادها عن طرح أغانٍ، ومن المقرر طرحه قريباً عبر منصات الموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعد آمال ماهر لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات الصيف 2025، وذلك يوم 12 يوليو الجاري بالساحل الشمالي.