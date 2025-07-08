كشف الفنان المصري رامي جمال، موقفه من فكرة طرح ألبومه بنفس وقت طرح الألبوم الجديد للهضبة عمرو دياب، وحقيقة المنافسة بينهما.

وقال رامي جمال خلال لقائه في برنامج «أجمد 7»، عبر إذاعة نجوم إف إم، عمرو دياب أسطورة فنية صعب تكرارها مرة أخرى وهذا ليس من فراغ، واحترامه لفكرة إنه رقم واحد مش بيشبع عنده، ودايمًا بيحاول يطور ويجدد، وهيفضل شغال لحد ما هو نفسه يزهق».

وبشأن طرح ألبومه في نفس وقت ألبوم عمرو دياب، أوضح: «أنا مش بقدم نفس ذوق المزيكا اللي بيقدمها عمرو، وأنا مش من جيله علشان أتقارن بيه، وشرف ليا إن الهضبة ياخد مني التريند، وأنا في الأساس من جمهوره، وبحترم جدًا إنه صاحب الشغلانة دي».

وتابع رامي جمال: «لما نزلت الألبوم على يوتيوب، كنت متصدر رقم 1 و2 و3 على يوتيوب، ولما عمرو دياب نزل الألبوم بقيت رقم 4 و5 و6 وليا الشرف بالمكانة دي، لأني شوفت أيام وسنين كتير إني أبقى رقم 2 بعد الهضبة ده حلم مشروع، ومستغرب الناس اللي بتقول إزاي تنزل ألبومك مع عمرو دياب».

وعن طموحاته في المستقبل، أكد رامي جمال: «نفسي اسمي يبقى براند زي أنغام، وفضل شاكر، وجورج وسوف، مش عايز أبقى رقم، لكن عايز يكون ليا اسم له قيمة فنية مختلفة».