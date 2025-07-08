بعد الفنانة الدنماركية ليزا نيلسون، والفنان الفرنسي سيتي، اتهمت فنانة تشكيلية ألمانية تدعى كارولين ويندلين الإعلامية المصرية مها الصغير بسرقة أعمالها الفنية، وادعائها أنها من تصميمها خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي».



وكتبت الفنانة الألمانية كارولين في منشور عبر حسابها على «إنستغرام» قائلة: «السرقة ليست مقبولة. أنا لست مشهورة ولا ثرية، أعمل بجد حتى الإرهاق فيما أربي ثلاثة أطفال. أضع كل قلبي بالكامل في فني على أمل أن يمنحني مستقبلًا أفضل، وأتمكن من شراء منزل».

وأضافت «مؤلم جداً رؤية شخصية عامة تسرق فني وتدعي أنه عملها وتعرضه على التلفزيون الوطني وكأنه من يديها».

وتابعت «مها الصغير لم تكتفِ بفعل ذلك مع لوحتي فقط، بل أيضًا مع أعمال فنانين آخرين».

وكشفت كارولين أن لوحتها المسروقة كانت بعنوان «أن تصبح الحديقة»، التي ترمز إلى كيف نصبح ما نرعاه بالصبر. وقالت «رؤية شخصٍ يمحو هذا المعنى مؤلم جداً»، مشيرة إلى أن مها الصغير لم تتواصل معها شخصيًا لتقديم اعتذار مباشر، كما لم تتلقَ أي اعتذار موجه باسمها من مقدمة البرنامج أو من الفنانة ليزا نيلسون.

وأضافت: الفيديو الذي تضمن عرض اللوحات أُزيل من «يوتيوب»، لكنها أكدت أن الاعتذارات العامة رغم صدورها لاحقاً لا تمحو الأثر النفسي الناتج عن سرقة مجهودها الفني.

واختتمت كارولين تصريحاتها بأن هذا لم يكن أول موقف تتعرض فيه للسرقة، ولهذا باتت تحرص على الظهور شخصيًا في فيديوهات تعرض فيها لوحاتها.

وقبل منشور الفنانة الألمانية، اتهم الفنان التشكيلي الفرنسي المعروف باسم «سيتي»، الإعلامية المصرية مها الصغير، طليقة الفنان أحمد السقا، بسرقة عدد من لوحاته الفنية ونسبتها لنفسها.