دشن الفنانان المصريان أحمد السقا وأحمد فهمي العرض الخاص لفيلم «أحمد وأحمد» في الرياض، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، وذلك في أول جولة للفيلم خارج مصر.

وعبر منشور على حسابه على «إنستغرام»، شارك السقا جمهوره الأجواء الحماسية للافتتاح، ونشر صوراً وفيديوهات من كواليس الحدث، ظهر خلالها برفقة فهمي وصنع فيديو على أغنية حول الصداقة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين على السجادة الحمراء.

ويستعد فريق العمل لجولة عرض خاصة تشمل السعودية والإمارات، حيث التقى النجمان السقا وفهمي بالجمهور السعودي في الرياض، على أن يتوجها لاحقاً إلى مدينة دبي للعرض الثاني قبل أن يعودا إلى القاهرة لاستئناف نشاطهما الفني.

يحمل فيلم «أحمد وأحمد» مزيجاً من الكوميديا والتشويق، في حبكة تتصاعد أحداثها حول مهندس ديكور يُدعى «أحمد» (أحمد فهمي)، يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة، طامحاً في حياة جديدة. لكن خططه تنهار حين يتعرض خاله «أحمد» (أحمد السقا) لحادث غامض، ليتضح لاحقاً أنه يقف خلف شبكة إجرامية سرية ويعاني في الوقت نفسه من فقدان الذاكرة.

ومن هنا، تنطلق مغامرة حافلة بالمطاردات والمواقف المفاجئة، يسعى خلالها «أحمد» لاستعادة ذاكرة خاله وكشف أسراره، في ظل مطاردة من خصوم خطرين، ما يمنح الفيلم طابعاً من الإثارة الممزوجة بلحظات كوميدية خفيفة.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم منهم جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، ورشدي الشامي.

ويظهر كضيوف شرف كل من: طارق لطفي وغادة عبد الرازق.

الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وتحت إشراف الكاتبين أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، فيما يتولى الإخراج أحمد نادر جلال.

ويُعد هذا العمل أول لقاء سينمائي يجمع السقا بأحمد فهمي في بطولة مزدوجة، بعد أن اقتصرت لقاءاتهما السابقة على الظهور كضيوف شرف في أعمال مختلفة.