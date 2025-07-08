قررت محكمة جزائرية، أمس (الإثنين)، سجن المغنّي الشاب مصطفى 5 أعوام نافذة، وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، على خلفية اتهامه بنشر الرذيلة، والتحريض على تعاطي المخدرات، والهجرة غير الشرعية.

ويواجه المغنّي الجزائري ست جُنح، تتضمن نشر أفكار عصابة الأحياء بطريقة مباشرة وغير مباشرة، التلفّظ بألفاظ خادشة للحياء في مكان عام، الترويج لتعاطي المخدرات بأي وسيلة، الإساءة إلى المعلوم من الدين، التقليل من شأن الأحكام القضائية، التحريض على الفسق والفجور، صناعة وعرض مقاطع مرئية تخدش الحياء على الجمهور، عبر مقاطع غنائية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واللافت أن الشاب مصطفى اعترف بإشارته إلى ألفاظ خادشة تمس النظام العام وتروّج للمخدرات، وأقرّ خلال التحقيق معه بأن دعا لاستهلاك المخدرات في إحدى أغنياته، وذلك لتلبية طلبات الزبائن في الملاهي الليلية.

وبدأت هذه القضية قبل فترة، عندما فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاً، بعد رصد فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية منشورات عدة ومقاطع مرئية على تطبيق «تيك توك»، ينشر صاحبها أغاني غير أخلاقية، ويتلفّظ بكلمات خادشة للحياء العام، ويستهزئ بالقضاء الجزائري، ليتبين أنه المغنّي «الشاب مصطفى»... وبناء عليه، تم ضبطه وتحويله إلى التحقيق الأمني ثم القضائي.

وخلال التحقيق معه، تم الاستماع إلى أقواله في التّهم المنسوبة إليه، وأُحيل الى المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري أمام محكمة عين الترك في وهران، وأقر بنشر المقاطع المرئية على قناته الرسمية في «يوتيوب»، دون مراعاة الرأي العام وأعمار المتابعين، مؤكداً أن كلمات الأغنية من تأليفه.