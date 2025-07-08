أكد الفنان المصري تامر حسني أن حادث حريق سنترال رمسيس يوضح صحة دعواه السابقة في فيلمه الأخير «ريستارت» بضرورة الاستعداد لانقطاع الإنترنت بشكل تام في كل أنحاء العالم، وعدم الاعتماد المفرط عليه في تفاصيل الحياة اليومية.

وقال تامر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن فكرة فيلمه الأخير «ريستارت» تحققت في الواقع، بعدما انقطع الإنترنت ووسائل الاتصالات بسبب حادث حريق «سنترال رمسيس».

وكتب تامر حسني في التغريدة: «مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع».

وتابع تامر حسني: «لازم نبقى مأمنين نفسنا وأولادنا وأهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلاً، لأن بجد حرفياً بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت».

وكان حريق ضخم قد اندلع في مبنى «سنترال رمسيس»، أحد أبرز المباني التجارية في قلب العاصمة المصرية القاهرة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المارة والعاملين في المنطقة الحيوية.

وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان الكثيف من المبنى، ما أدى إلى توقف الحركة المرورية في محيط ميدان رمسيس، وهو أحد أكثر الميادين ازدحاماً في العاصمة.