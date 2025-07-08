ردّت الفنانة التشكيلية الدانماركية ليزا لاش نيلسون على اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد اتهام الأخيرة بسرقة إحدى لوحاتها ونسبتها إليها في أحد البرامج التلفزيونية دون إذنها، مؤكدة أنها من الممكن أن تتخذ الإجراءات القانونية.

وأكدت ليزا خلال مداخلتها في برنامج «الحكاية»، أنها قبلت اعتذار الإعلامية مها الصغير من منطلق الإنسانية، بعد أن تواصلت معها بشكل شخصي واعتذرت عن فعلها، مطالبة الجمهور المصري بأن يقبل أيضاً اعتذارها ويمنحها فرصة ثانية، معتبرةً أن ما حدث درس مستفاد وتمنّت ألّا يتكرر.

وأضافت ليزا: «جالي أكثر من 6 آلاف تعليق ورسالة اعتذار ومحبة من المصريين، والجمهور المصري لطفاء للغاية وقالوا لي دي مش أخلاقنا».

وعن كيفية علمها بالأمر وحقيقة تدخل طليق مها الصغير، أحمد السقا، في الأمر.. أوضحت ليزا أن أحد متابعيها على منصة «إنستغرام» أرسل إليها رابط المقابلة التي أجرتها مها الصغير وكشفت خلالها عن اللوحة، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع السفارة الدانماركية في القاهرة لكن الأمر كان صعباً.

وأضافت ليزا أنها حاولت التواصل مع مها الصغير ومنى الشاذلي ولم تتلقَّ أي رد منهما، وأيضاً تواصلت مع محامين في الدانمارك لحفظ حقوقها، لافتة إلى أنها كانت تبحث عن حل للأزمة قبل كشف الأمر للرأي العام.

يذكر أن مها الصغير قدمت اعتذاراً علنياً للفنانة التشكيلية الدانماركية ليزا لاش نيلسون، على ما فعلته واستخدام لوحتها ونسبتها إليها دون وجه حق، معترفة بخطئها بشكل رسمي.

وكتبت مها الصغير عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»: «أنا غلطت، غلطت في حق الفنانة الدانماركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفي حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي».