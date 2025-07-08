كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، مواعيد عرض الموسم الجديد من مسرحية «البقاء للأصيع»، بطولة النجمين شيكو وهشام ماجد، ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض، من 17 إلى 19 يوليو على خشبة مسرح محمد العلي بالرياض.

وروّج آل الشيخ للمسرحية عبر حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «المسرحية الكوميدية البقاء للأصيع من بطولة شيكو وهشام ماجد ونخبة من النجوم، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025».

قصة وأبطال مسرحية البقاء للأصيع

يشارك في بطولة مسرحية «البقاء للأصيع» هشام ماجد، وشيكو، وأوس أوس، وأحمد فتحي، ومي كساب، وهند عبدالحليم وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب ومروة أنور وكامبا صلاح الجهيني ومحمد نصار، ومن إخراج محمد أوتاكا.

تدور أحداث المسرحية حول انطلاق بعثة فضائية من المصريين لاستكشاف كوكب جديد قابل للحياة بعد انتهاء موارد الارض، ويواجه الأبطال خلال الأحداث مواقف وأزمات تؤكد لهم استحالة إيجاد موطن بديل للأرض ليعيش الإنسان عليه، لذلك يحاولون العودة وإيجاد حل بدل العيش على كوكب آخر.

وجاءت أسعار تذاكر مسرحية «البقاء للأصيع» على أكثر من فئة، تبدأ من 75 ريالاً، 90، 120، 175، 400، 575، 700، وتصل إلى 900 ريال.

ويعكف النجمان هشام ماجد وشيكو على تصوير الجزء الخامس من مسلسل «اللعبة»، استعداداً لعرضه خلال الفترة القادمة عبر أحد المنصات الإلكترونية.